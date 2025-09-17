Gaza sarà un “Eldorado immobiliare” da “spartire con gli Usa”.

Le parole choc del ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich hanno rivelato il piano per il futuro della Striscia dopo la guerra.

Mentre Gaza City subisce l’assedio dell’Idf e i cittadini sono costretti a un esodo forzato, Smotrich interviene al vertice sulla rigenerazione urbana organizzato dal Centro immobiliare e dal portale Madlan 2025.

E dichiara che la ricostruzione della Striscia potrà trasformarsi in un investimento redditizio, rivelando di aver «già iniziato una trattativa con gli americani». Smotrich ha parlato di una visione «utopica» che circola anche nell'amministrazione Trump, descrivendola come un «business plan» costruito «dalle persone più professionali che ci siano».

Ha aggiunto che il progetto si trova ora sul tavolo del presidente degli Stati Uniti e che si sta verificando «come questa cosa diventa un Eldorado immobiliare, non sto scherzando, e si ripaga da sola».

