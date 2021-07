No alla terza dose del vaccino anti Covid.

Le autorità sanitarie statunitensi – Center for Disease Control and Prevention e Food and Drug Administration – bocciano la richiesta di Pfizer e BioNTech.

Nonostante il diffondersi delle nuove varianti, gli americani che hanno già ricevuto due dosi non devono sottoporsi a una terza somministrazione.

"Le persone completamente vaccinate non hanno bisogno in questo momento di una dose di richiamo”, si legge in una dichiarazione congiunta.

Le case farmaceutiche non avevano ancora formalizzato la richiesta, avevano solo annunciato l’intenzione di richiedere l’autorizzazione dopo i dati “incoraggianti” di una sperimentazione clinica, secondo cui una terza iniezione aumenta da 5 a 10 volte il livello di anticorpi contro il ceppo originario di SarsCov2 e la variante Beta (ex sudafricana).

Quello delle autorità regolatorie statunitensi è dunque un vero e proprio stop preventivo.

