Alina Kabaeva, amante di Vladimir Putin, "si starebbe nascondendo attualmente in Svizzera con i loro quattro figli piccoli”.

È quanto rivela “Page Six”, la pagina del New York Post che si occupa principalmente di gossip e notizie di costume. E che rilancia lo scoop mai confermato del giornalista Sergej Kanaeev, secondo il quale dalla relazione fra i due sarebbero anche nati dei bambini.

Il presidente russo ha alle spalle un matrimonio con Ljudmila Skrebneva, nata a Kaliningrad nel 1958 e laureata in lingue a San Pietroburgo. Dall’unione fra i due, che risale al 1983, sono nate due figlie: Maria ed Ekaterina, quest’ultima nata nel 1986.

Putin e la moglie successivamente si sono separati, con divorzio consensuale annunciato durante un gran ballo al Cremlino, nel 2013. E ora l'attenzione dei media si è spostata sulla misteriosa Alina.

"Mentre Putin effettua il suo assalto all'Ucraina – spiega la testata americana – attaccando cittadini innocenti e provocando una crisi di rifugiati, la sua famiglia è rintanata in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera, almeno per ora, come ci ha riportato una fonte.

E secondo quanto riferito la Kabaeva, “ginnasta olimpica vincitrice dell'oro, avrebbe quattro figli con il leader russo”. I due, riporta il sito di Page Six, “condividono due figlie gemelle di 7 anni, nate vicino a Lugano, in Svizzera, nel febbraio 2015. Si ritiene che abbiano anche altri due figli”.

