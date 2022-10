Diversi paesi dell'America centrale sono in stato d'allerta oggi per l'avvicinarsi della tempesta tropicale Julia che minaccia di trasformarsi in un uragano sul Mar dei Caraibi prima di approdare in Nicaragua. Lo rende noto il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti.

"Julia dovrebbe trasformarsi in un uragano e un allarme in tal senso è in vigore in alcune parti della costa del Nicaragua e per le isole di Providence e San Andres", ha precisato l'agenzia.

A Bluefields, una delle principali città della costa caraibica del Nicaragua, i pescatori stanno mettendo al riparo le loro barche, mentre gli abitanti si affrettano a fare scorta e a prelevare contanti.

Le piogge durante il fine settimana potrebbero causare "inondazioni improvvise e smottamenti" potenzialmente mortali nell'America Centrale, ha avvertito l'Nhc.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha dichiarato la "massima allerta" a San Andres.

La tempesta sta avanzando a una velocità di circa 30 chilometri orari con venti sostenuti di 93 km/h, secondo l'Istituto colombiano di idrologia, meteorologia e studi ambientali (Ideam).

(Unioneonline/v.l.)

