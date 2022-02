Si aggrava il bilancio delle vittime provocate dalla tempesta Eunice che in queste ore colpisce il Regno Unito ma che si attende raggiunga il continente europeo.

Violente raffiche di vento e onde potenti hanno casato la morte di almeno 8 persone, mentre i collegamenti nell’Europa nord occidentale sono nel caos. Centinaia di voli, treni e traghetti sono stati cancellati.

In Olanda le vittime sono 4; all'Aja in particolare decine di case sono state evacuate per paura del crollo del campanile di una chiesa. In Irlanda, il primo Paese colpito, un uomo di 60 anni è morto nel sud-est del Paese, secondo la polizia. A Londra, una donna sulla trentina è stata uccisa nel pomeriggio di ieri da un albero caduto sull'auto su cui viaggiava nel sedile del passeggero, e un uomo sulla cinquantina è morto vicino a Liverpool in un incidente provocato dalla caduta di detriti sul parabrezza. Ancora, in Belgio, un canadese di 79 anni che viveva su una barca nel porto turistico di Ypres è caduto in acqua mentre cercava di recuperare degli oggetti rubati, e ha perso la vita. In Inghilterra, sull'Isola di Wight, è stata registrata una raffica di 196 km/h, senza precedenti, e altre a più di 110 km/h nell'entroterra, anche all'aeroporto di Londra Heathrow.

