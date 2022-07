Dopo settimane di combattimenti contro l’esercito russo, i militari ucraini hanno annunciato il ritiro da Lysychansk, l'ultima roccaforte di Kiev nell'oblast di Lugansk, nell'est del Paese.

Ma nel suo discorso di ieri sera, il presidente Volodymyr Zelenskyy ha voluto rassicurare il suo popolo annunciando che le truppe ucraine torneranno a Lysychansk grazie alla tattica e alla fornitura di armi moderne. "Proteggiamo la vita dei soldati e del nostro popolo. Ricostruiremo le mura e riconquisteremo la terra e questo vale anche per Lysychansk", ha detto, dove "torneremo grazie alle nostre tattiche, aumentando la fornitura di armi moderne".

Intanto l'ambasciatore siriano in Russia, Riad Haddad, ha detto all'agenzia Tass che gli Usa e la Turchia inviano in Ucraina combattenti dell'Isis e di altri gruppi islamisti. "Non siamo sorpresi che mandino militanti delle organizzazioni terroristiche Isis e Jabhat al-Nusra da Idlib in Ucraina, perché questi gruppi sono strumenti usati dall'Occidente contro i popoli pacifici", ha affermato il diplomatico.

(Unioneonline)

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

La giornata di ora in ora:

Ore 15 – Kiev: “Per la ricostruzione servono 750 miliardi, Mosca paghi”

"Per la ricostruzione dell'Ucraina servono al momento 750 miliardi di dollari, la maggior parte di questi fondi vengano dagli asset russi congelati". Lo ha detto Denys Shmyhal, primo ministro ucraino, nel corso della conferenza di Lugano dedicata all'Ucraina. "Abbiamo creato una mappa digitale, aggiornata in tempo reale, sulla distruzione causata dall'invasione russa: i partner avranno accesso e servirà per la ricostruzione del Paese", ha aggiunto.

***

Ore 14.40 – Von der Leyen: “L’Ucraina deve vincere anche la pace”

"L'obiettivo del Cremlino è minare l'esistenza stessa dell'Ucraina come Stato e noi non lo permetteremo mai". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, che si tiene a Lugano. "Dobbiamo assicurarci che l'Ucraina non solo vinca la guerra, ma anche la pace".

***

Ore 14 – Putin: “Avanti dopo la conquista del Lugansk”

Il presidente russo Vladimir Putin, che oggi ha incontrato al Cremlino il ministro della Difesa Sergei Shoigu, ha ordinato di continuare l'offensiva russa dopo la conquista della regione di Lugansk.

Putin ha spiegato che le forze impegnate nel Lugansk dovrebbero ora riposare mentre "le altre unità militari, compresi i gruppi Vostok e Zapad, dovrebbero continuare a svolgere le loro missioni in linea con il piano approvato, come previsto", riporta Tass. Putin ha detto di sperare che "in quei settori tutto si svolga come in quello di Lugansk".

***

Ore 13.30 – Nato, domani la firma dei protocolli per l’adesione di Svezia e Finlandia

I protocolli per l'adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato saranno firmati domani dai partner dell'Alleanza nella sede del quartier generale di Bruxelles. Lo ha reso noto la stessa Nato. Dopo la firma, verso le 11.30, il segretario generale della Nato Jans Stoltenberg e i ministri degli esteri dei due Paesi che entreranno a far parte dell'Alleanza, Pekka Haavisto per la Finlandia e Ann Linde per la Svezia, terranno una conferenza stampa congiunta.

***

Ore 13 – La bandiera ucraina torna a sventolare sull’isola dei Serpenti

La bandiera ucraina è stata nuovamente issata sull'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, dopo la riconquista da parte di Kiev. Lo ha dichiarato un portavoce militare, come riporta Bbc. "Il territorio è stato restituito alla giurisdizione dell'Ucraina", ha dichiarato in una conferenza stampa Natalia Humeniuk, portavoce del comando militare meridionale dell'Ucraina. Il piccolo sperone roccioso nel nord-ovest del Mar Nero è stato conquistato dalle forze russe il primo giorno dell'invasione e da allora è stato ripetutamente bombardato dagli ucraini nel tentativo di riconquistarlo.

***

Ore 12 – Kiev: “Troupe francese presa di mira nei bombardamenti a Sloviansk”

Una troupe del canale televisivo francese "France 24", che stava girando un reportage a Sloviansk, è stata presa di mira durante il bombardamento avvenuto ieri nella città. Lo riferisce il servizio statale di emergenza dell'Ucraina, come riportano i media locali. I giornalisti sono rimasti illesi.

***

Ore 11 – Filorussi: “Avanzata su Seversk nel Donetsk”

Le forze russe avanzano sulla città di Seversk, nell'oblast di Donetsk, "da due direzioni". Lo ha annunciato il ministero dell'interno della autoproclamata Repubblica del Lugansk, secondo quanto riporta l'agenzia russa Tass.

***

Ore 10.20 – Kiev: “Al tavolo dei negoziati solo dopo il cessate il fuoco”

"Cessate il fuoco. Ritiro delle Z-truppe (di Mosca, ndr). Ritorno dei cittadini deportati. Estradizione dei criminali di guerra. Meccanismo di risarcimenti. Riconoscimento dei diritti sovrani dell'Ucraina. La controparte russa conosce bene le nostre condizioni. Il capo di Peskov non deve preoccuparsi, verrà il tempo e le registreremo sulla carta". Sono le condizioni per negoziare esposte dal consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mykhailo Podolyak, che ha replicato su twitter alle parole del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che ieri aveva detto che l'Ucraina "deve capire le condizioni della Russia, accettarle, sedersi a un tavolo negoziale, e firmare un documento".

***

Ore 9.28 – Kiev, 10mila civili rimasti a Lysychansk

Circa 8.000 civili sono rimasti a Severodonetsk e circa 10.000 a Lysychansk, occupata ieri definitivamente dai russi. Lo afferma su Telegram il governatore ucraino del Lugansk Sergei Gaidai. "Manteniamo la difesa di una piccola parte della regione di Lugansk in modo che i nostri militari abbiano il tempo di costruire le difese", ha affermato Gaidai.

***

Ore 8.54 – Nove persone uccise nel Donetsk, tra cui due bambini

Nella regione di Donetsk, in Ucraina, 9 civili sono stati uccisi, tra cui due bambini, e altri 25 sono rimasti feriti a causa di attacchi russi nelle ultime 24 ore. Lo scrive Ukrinform. Il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha dichiarato in un post su Telegram: "Il 3 luglio i russi hanno ucciso nove civili nella regione di Donetsk: sei a Sloviansk, uno ad Avdiivka, uno a Bakhmut e uno a Zaitseve. Tra gli uccisi ci sono due bambini: uno a Sloviansk e uno a Zaitseve. Altre 25 persone sono rimaste ferite", si legge nel rapporto. Secondo Kyrylenko, "è attualmente impossibile determinare il numero esatto delle vittime a Mariupol e Volnovakha".

© Riproduzione riservata