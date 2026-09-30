Emergenza sul volo Dubai-Tel Aviv: «Allarme dirottamento». Ma era una lite fra pilotiL’aereo di linea della Flydubai, con circa 150 passeggeri a bordo, dopo aver lanciato l’allarme è sceso a una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita
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Un aereo di linea della Flydubai (FZ 1073) in volo da Dubai a Tel Aviv, ha segnalato un'emergenza questa mattina, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento, è sceso a una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Lo riportano diversi media israeliani.
Due caccia dell'Aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza.
Secondo i dati di tracciamento del volo, segnalati da FlightRadar e citati dal Times of Israel, l'aereo ha inizialmente trasmesso il codice transponder 7700, un segnale internazionale di emergenza. A bordo c’erano circa 150 passeggeri.
Secondo le ultime informazioni il volo è atterrato in Arabia Saudita e alla base dell’emergenza ci sarebbe una lite fra piloti. I media israeliani riferiscono che il Primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza.
(Unioneonline)