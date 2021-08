La regina Elisabetta starebbe pianificando una risposta per vie legali in merito agli attacchi ricevuti dal principe Harry e dalla moglie Meghan Markle.

Secondo quanto riferito da alcuni media britannici, la sovrana avrebbe chiesto agli assistenti di Buckingham Palace di studiare il contrattacco, dopo le ripetute critiche dei duchi di Sussex e il suo team legale starebbe contattando esperti in materia di diffamazione e privacy.

“C’è un limite a quanto si può accettare da parte dei reali e stavolta Harry e Meghan avrebbe spinto oltre ogni confine le loro dichiarazioni oltraggiose. Verranno processati. Harry e Meghan saranno informati e sapranno che altri attacchi non saranno tollerati”, riporta il tabloid “The Sun”, citando una fonte vicina alla regina.

Il team dei legali potrebbe anche mettersi in contatto con gli editori del prossimo libro del principe – un volume di memorie “accurato e totalmente veritiero” la cui uscita è prevista per il prossimo anno – per chiedere di visionare il contenuto e poter esercitare il diritto di rispondere.

Buckingham Palace, da parte sua, non ha confermato né smentito le indiscrezioni.

