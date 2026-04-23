L'Italia ai Mondiali del 2026 al posto dell'Iran: è la richiesta avanzata dall'inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, alla Fifa, spiegando che i quattro campionati del Mondo vinti dagli Azzurri giustificano lo scambio.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, il piano è uno «sforzo per riparare i legami fra Trump e la premier Giorgio Meloni» dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in Iran. «Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali. Sono italiano, sarebbe un sogno vedere gli Azzurri ai Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l'inclusione», ha detto Zampolli al Financial Times.

L'Iran però ha fatto sapere nelle ultime ore di essere pronto per il torneo che si apre in giugno e che intende partecipare. In marzo Teheran aveva detto che non avrebbe partecipato in seguito all'uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei da parte di Stati Uniti e Israele, citando motivi di sicurezza per i suoi atleti negli States. L'Iran aveva quindi aleggiato l'idea l'ipotesi di giocare in Canada o in Messico, ma è stato respinto dalla Fifa.

Trump aveva detto che i giocatori iraniani erano i «benvenuti» negli Stati Uniti, senza però nascondere che sarebbe stato inappropriato e potenzialmente pericoloso per loro. Fifa non ha commentato e si è limitata a rimandare alle recenti dichiarazioni di Gianni Infantino. «La squadra iraniana verrà sicuramente», ha detto la settimana scorsa a Washington. «Speriamo che per allora, naturalmente, la situazione sia pacifica. Ciò sarebbe sicuramente d'aiuto», aveva aggiunto. «Ma l'Iran deve venire, se intende rappresentare il proprio popolo. Si è qualificato, vuole davvero giocare e deve giocare», aveva sottolineato.

(Unioneonline)

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