La principessa Charlene torna di nuovo a mostrarsi con la sua famiglia, il principe Alberto e i loro bimbi gemelli Gabriella e Giacomo, a Monaco.

Sull’account Instagram del Palazzo dei Principi, sede della famiglia monegasca, è stata pubblicata una cartolina per augurare Buona Pasqua ai sudditi della Rocca, ripostata poi dalla stessa Charlene. Una foto che la ritrae sorridente nei giardini del Rocher, i capelli corti e biondi.

Sono mesi ormai che sul principato di Monaco si rincorrono voci diverse sullo stato di salute della principessa, che l’anno scorso ha subito diverse operazioni in Sudafrica per una grave infezione otorinolaringoiatrica.

E si parla anche di un possibile imminente divorzio da Alberto, voce che sembra smentita dalle nuove foto ufficiali. Il principe intanto pochi giorni fa ha contratto il Covid per la seconda volta. È risultato negativo giusto in tempo per festeggiare la Pasqua con la famiglia.

