Sono una trentina i carri armati T-62 che la Russia ha ulteriormente schierato a Vasylivka, villaggio che si trova a circa 35 chilometri a sud di Zaporizhzhia. Un’informazione fornita da Oleksandr Motuzianyk, portavoce del ministero della Difesa ucraino, e ripresa dal Kyiv Independent.

Ma gli Usa, intanto, forniscono altri strumenti e apparecchiature all’Ucraina per tenere alta la resistenza contro l’avanzata delle truppe di Mosca e respingerle, come confermato dal consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan: “Siamo preoccupati da ogni atto di aggressione della Russia, da ogni centimetro di territorio ucraino che occupano, che bombardano e che distruggono”, ha aggiunto.

Sulla necessità di interrompere l’invasione dell’Ucraina è tornato a parlare, su Twitter, Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu. Nel suo messaggio ha sottolineato: “L'invasione russa dell'Ucraina deve finire. Ma finché ciò non accadrà, abbiamo bisogno di azioni immediate: dobbiamo portare stabilità ai mercati alimentari ed energetici globali; abbiamo bisogno di rendere immediatamente disponibili risorse per aiutare i Paesi e le comunità più povere”.

Dall’inizio della guerra (il 24 febbraio scorso), secondo il comando dell’Aeronautica, le forze di Kiev hanno lanciato oltre 1.100 attacchi aerei contro l'esercito russo e sono stati colpiti armamenti, truppe e centri logistici.

