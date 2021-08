Un caldo anomalo si registra in Groenlandia tanto da far alzare il termometro di oltre 10 gradi rispetto alle medie stagionali. E questo ha provocato un grande scioglimento della calotta glaciale secondo l’allarme lanciato dagli esperti danesi che hanno calcolato come, da mercoledì, il vasto territorio artico abbia perso ogni giorno circa 8 miliardi di tonnellate di ghiaccio, il doppio della media durante il periodo estivo. In pratica, solo la quantità che si è sciolta nella giornata di martedì sarebbe sufficiente a ricoprire l'intero Stato della Florida con 5 centimetri d'acqua.

L’evento simile verificatosi negli ultimi anni è stato però quello del 2019, anche se questa volta l’area di superficie che si è sciolta è più ampia.

Per fare un esempio, nel piccolo aeroporto di Nerlerit Inaat, il mercurio si è fermato a 23,4 gradi centigradi giovedì, il livello più alto mai registrato da quando funziona la stazione meteo.

