Bella Montoya, la donna che era "resuscitata" durante il suo funerale la settimana scorsa, in Ecuador, è morta. Adesso ufficialmente.

Lo riferisce oggi il quotidiano "El Comercio" precisando che il decesso della 76enne è stato certificato per la seconda volta dall'ospedale "Martin Icaza" di Babahoyo.

Lo stesso dove era stata ricoverata per la prima volta il 9 giugno dopo aver avuto un infarto e dove era stato erroneamente constatato il suo decesso il 13 giugno.

La 76enne si è poi risvegliata mentre si trovava già nella sua bara pronta per essere sepolta. Erano stati gli stessi parenti, durante il funerale, a rendersi conto che respirava ancora, chiamando un'ambulanza. Il video ha fatto il giro del mondo.

Ricoverata, l’infermiera in pensione è stata sette giorni in terapia intensiva. Ora il decesso, stavolta definitivo, per un ictus ischemico.

