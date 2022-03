La crisi in Ucraina non si ferma, si continua a combattere dopo l’invasione delle truppe russe. Nel mirino luoghi strategici come le centrali nucleari e le grandi città, quelle che possono rivelarsi strategiche per il controllo del territorio.

Nel fine settimana dovrebbero svolgersi ulteriori colloqui tra le delegazioni di Kiev e di Mosca, mentre lunedì – come chiesto da Usa e Albania – si riunirà il consiglio di Sicurezza dell’Onu.

LA GIORNATA:

Ore 7.30 – Apertura corridoi umanitari

Da Mosca una nota del ministero della Difesa annuncia che a partire dalle 10 (ora locale) ci sarà un cessate il fuoco per consentire l’apertura di corridoi umanitari a Mariupol e Volnovakha.

