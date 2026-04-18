A Kiev un uomo ha aperto il fuoco sulla folla, provocando almeno sei morti e diversi feriti, tra cui un bimbo di pochi mesi, per poi barricarsi in un supermercato prendendo ostaggi.

Dopo l’intervento delle forze di polizia e delle squadre speciali il sospetto, un sessantenne che sarebbe originario della Russia, è stato neutralizzato. Un video pubblicato da Ukrainska Pravda mostra un uomo con i capelli bianchi correre lungo una strada imbracciando un fucile. L'incidente è avvenuto nella zona di Demiivka, distretto di Holosiivskyi, nel sud della capitale ucraina.

«Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime», ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. Aggiungendo: «Dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale con ferite e traumi. Tutte stanno ricevendo l'assistenza necessaria. Quattro ostaggi sono stati liberati. Ci aspettiamo un'indagine rapida sull’accaduto».

(Unioneonline)

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