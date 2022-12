Nel 290esimo giorno di invasione, il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba chiude al dialogo con Mosca dopo che Vladimir Putin aveva parlato di un accordo "inevitabile" da trovare prima o poi per mettere fine al conflitto.

«La triste verità» è che non è ancora arrivato il momento di negoziare per porre fine alla guerra in Ucraina, ha detto. «La ragione è proprio Putin», ha osservato Kuleba, perché «se vuoi la pace non mandi missili ogni settimana per distruggere le nostre infrastrutture. Non continui a mandare militari per catturare le nostre città. Non annetti territori che sono di altri».

In ogni caso, prima o poi «arriverà il momento della mediazione - ha concesso Kuleba - e se la Santa Sede vorrà partecipare sarà benvenuta».

Per Kiev esiste una sola formula di risoluzione del conflitto, che parte prima di tutto dall'integrità territoriale dell'Ucraina. Una possibilità inaccettabile per il Cremlino. Quindi, si continua combattere.

Da una parte all'altra del fronte la corsa alle armi continua: secondo Washington, Russia e Iran starebbero valutando la produzione congiunta dei famigerati droni che portano distruzione e morte in Ucraina, con le relazioni tra Mosca e Teheran rafforzate a tal punto da diventare un vero e proprio partenariato di difesa. Una prospettiva confermata anche dagli 007 britannici. Dall'Occidente continua invece il sostegno militare a Kiev, ma gli Stati Uniti tentennano alla richiesta del governo di Volodymyr Zelensky di avere bombe a grappolo, bandite da oltre 100 Paesi e usate dalla Russia nel conflitto.

Secondo Zelensky, gli invasori hanno ridotto in macerie fumanti Bakhmut, con la situazione in prima linea che «rimane molto difficile nelle aree chiave del Donbass». Mosca dice di avanzare nel Donetsk e a Lyman, mentre Kiev si avvicina a Kremennaya, nel Lugansk occupato. Le forze ucraine hanno abbattuto 10 droni kamikaze russi nella notte. Gli stessi droni che invece hanno colpito a Odessa, privando del tutto le case dell'elettricità. Secondo le autorità ucraine, le truppe russe hanno colpito il reparto maternità di un ospedale della città di Kherson, danneggiando la struttura. Fortunatamente, operatori sanitari, pazienti e bambini sono rimasti illesi.

Un attacco avvenuto all'indomani di un raid simile, contro l'ospedale di Berislav. «Ospedali, centri per bambini: gli obiettivi preferiti dei terroristi russi. Oggi hanno dimostrato di essere persino inferiori ai terroristi quando hanno colpito il reparto maternità», ha tuonato il ministero della Difesa di Kiev. Dall'inizio della guerra le forze dell'ordine ucraine hanno annunciato di aver documentato «47.000 crimini di guerra» commessi dagli occupanti, «tra cui torture, stupri e uccisioni di civili».

