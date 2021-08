Diventa virale una foto del console italiano a Kabul, Tommaso Claudi, da giorni impegnato nelle operazioni di evacuazione di italiani e afghani dal Paese che sta vivendo una rapida ascesa dei talebani dopo il ritiro delle truppe Nato.

Nelle immagini diffuse dalla Farnesina, lo si vede con giubbotto antiproiettile ed elmetto a tracolla mentre recupera un bambino che rischia di essere schiacciato dalla ressa e lo aiuta a superare un muro nel perimetro interno dell'aeroporto. Una zona dove a ogni ora si accalcano le persone nella disperata ricerca di un volo per scappare.

"Grazie Tommaso", scrive in un tweet Ettore Sequi, il segretario generale – di origini sarde – della Farnesina.

La principale difficoltà nel caos di Kabul "consiste nel far accedere i connazionali e i nostri collaboratori afghani ai cancelli dell'aeroporto, dove si accalca la folla che vuole entrare", ha spiegato di recente Claudi.

Un aspetto che "in una situazione confusa richiede una impegnativa attività di costante monitoraggio, negoziato e raccordo anche con i colleghi di altri Paesi". E' "una situazione difficile, la gestione non può che avvenire nel contesto di una squadra, qui e con il sostegno della Farnesina in costante contatto", ha sottolineato.

Per organizzare l'evacuazione degli italiani c'è stato "uno straordinario sforzo organizzativo frutto di una forte coesione tra tutte le componenti nazionali che operano qui a Kabul e a Roma: Esteri, Difesa, Servizi di informazione". Esisteva da tempo una pianificazione, "mentre, a più riprese, col progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza, l'Ambasciata invitava a lasciare il Paese".

