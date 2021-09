Il primo ministro britannico Boris Johnson annuncerà a breve il suo “Piano Covid per l'inverno”, presentando una serie di misure da adottare nel caso in cui il sistema sanitario nazionale (Nhs) si trovasse nuovamente in difficoltà per la pandemia, a causa dell’aumento dei contagi. Non escludendo il ritorno alle mascherine e allo smart working.

L'intervento del premier è atteso per martedì e, per iniziare, i cittadini si aspettano indicazioni sulle somministrazioni della terza dose di vaccino.

Secondo le indiscrezioni, al momento nel Paese non vengono presi in considerazione altri periodi di lockdown e sicuramente non vi sono piani di chiusure a ottobre.

In sostanza, verranno date indicazioni su come "convivere con il virus durante l'inverno" e molto dipenderà dalla tenuta del sistema sanitario. Quindi, le mascherine obbligatorie e il lavoro da casa potrebbero tornare in caso di forti aumenti dei contagi.

Lo scorso 19 luglio sono cadute tutte le restrizioni anti-Covid, con la riapertura delle discoteche e degli stadi a pieno regime e nessun limite alle persone che possono radunarsi.

Nel Regno Unito non è più obbligatorio il telelavoro, né indossare le mascherine al chiuso, nei mezzi di trasporto e nei negozi.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata