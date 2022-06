In Albania un 64enne italiano è stato arrestato per pedofilia. L’uomo è finito nelle mani della polizia avvisata dagli autori di un programma tv, “Fiks Fare”, che gli avevano teso una trappola.

Nella puntata andata in onda questa sera, i giornalisti – che erano venuti a conoscenza di alcune denunce nei confronti dell’italiano per aver molestato delle minorenni – hanno fatto in modo che conoscesse una loro collaboratrice maggiorenne ma che ha dichiarato di avere 13 anni.

Il 64enne le ha chiesto inizialmente di fargli dei massaggi, e poi di avere rapporti sessuali. Ottenuto il suo numero di telefono, l'ha poi più volte contattata su Whatsapp, sempre con la richiesta di fare sesso, anche se la ragazza ripeteva di avere solo 13 anni. Ma per lui quella era "l'età giusta, perché a 20 anni sei già vecchia", le diceva, registrato dai giornalisti. Alla fine la giovane ha finto di accettare il suo invito: l’uomo le ha dato appuntamento in un albergo di Durazzo, ma all'entrata è stato arrestato dalla polizia.

