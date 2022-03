Una 46enne italiana è stata uccisa in Corsica dal suo compagno, un francese di 21 anni. La tragedia è avvenuta a Bastia dove Alessandra Frati si era trasferita da qualche tempo in cerca di lavoro dalla sua città, Livorno. Aveva due figli.

Nella notte tra martedì e ieri, i vicini di casa hanno chiamato la polizia perché sentivano delle urla provenire dall’appartamento della coppia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno suonato, bussato, infine hanno sfondato la porta e hanno trovato la donna in fin di vita, mentre il giovane si era gettato da una finestra, morendo sul colpo. La 46enne è stata soccorsa e portata d’urgenza in ospedale, con gravi ferite da arma da taglio, ma i tentativi dei sanitari di salvarle la vita sono risultati inutili.

Per le autorità il quadro è chiaro, non sembrano esservi dubbi su un caso classificato come omicidio-suicidio. La procura ha disposto gli esami medico-legali.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata