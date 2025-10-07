La morte di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera «non è avvenuta per un evento violento».

Si legge in una nota del comando della Guardia Civil delle Baleari: «Dopo la realizzazione dell'autopsia corrispondente, è stato determinato che la morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere, in attesa di altri risultati di analisi sollecitati per determinare le cause della morte».

Luisa Asteggiano era stata ritrovata senza vita domenica intorno alle 8 del mattino nel suo appartamento a Es Pujols, località turistica di Formentera, dove si era trasferita da anni. Gli investigatori della Guardia Civil, intervenuti sul posto, non avevano inizialmente escluso nessuna ipotesi, incluso che la donna potesse essere stata vittima di un femminicidio.

Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arsizio (Varese), il suo compagno che era in casa al momento del ritrovamento, era stato stato interrogato e, successivamente, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

La difesa dell’uomo, noto nell'isola per aver gestito un'agenzia per l'affitto di alloggi turistici a Ibiza e Formentera, aveva affermato che le ferite sul corpo della donna erano «compatibili con un incidente domestico».

Sauna, in seguito all’autopsia, è stato rimesso in libertà.

