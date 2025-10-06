La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera. La donna è stata trovata senza vita ieri mattina in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine alle indagini. Al momento le cause del decesso non vengono confermate ufficialmente, ma una delle piste battute è che la donna, L.A. secondo il Diario de Ibiza, sia stata vittima di un caso di violenza di genere.

Stando ai media locali, gli investigatori hanno interrogato il compagno, I. S., anche lui italiano ma la Guardia Civil al momento non conferma l'indiscrezione secondo cui sarebbe stato arrestato.

Dalle indagini emerge che i due vivevano da tempo a Formentera. Lei in particolare risiedeva da anni nell’isola delle Baleari, con un figlio nato da una precedente relazione.

Il cadavere di L.A. è stato ritrovato alle 8:30 di domenica, quando i servizi sanitari di emergenza sono giunti nell'abitazione della vittima, nel complesso turistico Mirada 1, nell'Avenida Miramar di Es Pujols, allertati da una chiamata al 112. Il decesso è stato collocato fra le 3 e le 8 del mattino.

Es Pujols è il più importante centro turistico di Formentera, nella parte nord orientale dell'isola. Si tratta di una delle zone più frequentate dalla comunità italiana residente.

