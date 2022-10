I genitori di Alessia Piperno, la 30enne italiana fermata nei giorni scorsi in Iran e detenuta in un carcere di Teheran, sono stati ricevuti al ministero degli Esteri. L’incontro si è svolto col direttore generale italiani all’estero, Luigi Maria Vignali, che ha ribadito l’impegno della Farnesina e garantito l’assistenza consolare. La giovane è stata arrestata, a quanto si è saputo, con altri amici mentre festeggiava il suo compleanno il 28 settembre e probabilmente, allo stesso tempo, erano in corso manifestazioni seguite alla morte in stato di detenzione di Mahsa Amini, finita in manette perché non indossava correttamente il velo islamico.

È riuscita a telefonare ai genitori e in lacrime ha chiesto aiuto. Il padre Alberto ha spiegato che la figlia, travel blogger, da anni gira per vari Stati “adeguandosi sempre alle leggi locali” e “con grande rispetto”. Le autorità iraniane hanno confermato nei giorni scorsi che tra le persone fermate ci sono anche degli stranieri, tra cui un’italiana, e potrebbe trattarsi proprio di Piperno.

