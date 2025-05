L'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato attacchi su vasta scala e di aver mobilitato le truppe per prendere il controllo di aree nella Striscia di Gaza, come parte della preparazione per l'operazione Carri di Gedeone e dell'espansione della campagna nella Striscia. Secondo un portavoce delle Idf, l'operazione mira a raggiungere tutti gli obiettivi della guerra a Gaza, tra cui il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas. Sono almeno 115 i palestinesi uccisi a seguito del nuovo attacco, col totale delle vittime che sale a 370 da domenica scorsa a oggi.

I media palestinesi riferiscono che veicoli militari blindati israeliani stanno avanzando a sud-est di Deir el-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, sotto la protezione di un pesante fuoco di copertura. Il fuoco di artiglieria dell'Esercito israeliano (Idf) sta prendendo di mira le zone di Abu Holi, Abu al-Ajin e al-Jafarawi a est di Deir el-Balah. Forti esplosioni sono state udite inoltre nella zona al-Qarara di Khan Younis, a sud della Striscia.

I media e i social di Gaza nelle scorse ore avevano segnalato potenti esplosioni nella parte settentrionale della Striscia, causate dal pesante fuoco dell'Idf. «L'esercito israeliano sta bombardando edifici residenziali», l'allarme. Il drammatico annuncio dell'Idf sull'avvio della nuova offensiva è arrivato dopo la fine della visita del presidente Usa Donald Trump in Medio Oriente, mentre a Doha i negoziati sulla tregua nell'enclave e il rilascio degli ostaggi non ha fatto passi avanti. I mediatori israeliani restano comunque in Qatar nel fine settimana.

Secondo una fonte della sicurezza, i bombardamenti lanciati questa sera dall'Idf a Gaza sono «un ultimo passo prima dell'operazione vera e propria Carri di Gedeone e un avvertimento per Hamas: un'ultima opportunità per raggiungere un accordo prima di una drammatica espansione dei combattimenti». Lo riferisce Channel 12. Secondo la stessa fonte, l'attacco ha lo scopo di «intervenire sulla zona prima dell'ingresso delle truppe» e continuerà nelle prossime ore. L'operazione Carri di Gedeone, il cui obiettivo è sconfiggere Hamas a Gaza e liberare gli ostaggi, è stata approvata dal gabinetto politico-di sicurezza israeliano all'inizio di maggio, in conformità con i piani formulati dal capo di stato maggiore.

(Unioneonline)

