Le barche della nuova Flotilla che era diretta a Gaza sono state intercettate da Israele, a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia. «Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto», si legge sull'account X del Ministero degli Esteri dello Stato ebraico.

«Le navi e i passeggeri - continua la nota - sono stati trasferiti in un porto israeliano. Tutti sono sani e salvi e in buona salute. Si prevede che saranno espulsi tempestivamente».

Freedom Flotilla Coalition (Ffc) parla di quattro barche della spedizione verso Gaza “attaccate” dai militari israeliani. Dandone notizia, sui suoi canali social Ffc pubblica un video che mostra diversi attivisti su una barca con le mani alzate e con indosso i giubbotti di salvataggio.

L’ultima nave assaltata, la Conscience, «trasporta 92 persone, per lo più professionisti del settore medico e dei media», viene specificato.

Nel frattempo l'intesa sul piano di pace potrebbe essere firmata entro il weekend, secondo media israeliani. Witkoff e Kushner saranno oggi ai colloqui a Sharm in Egitto.

(Unioneonline)

