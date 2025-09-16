Sono migliaia gli israeliani che stasera hanno protestato davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, mentre aumentano i timori per la sorte degli ostaggi dopo che l'Idf ha lanciato l'operazione per conquistare Gaza City.

A darne notizia è il Times of Israel. Mentre la protesta principale si è svolta davanti alla residenza di Netanyahu, diverse centinaia di persone hanno protestato davanti al suo ufficio, dove il premier ha tenuto una conferenza stampa.

Mentre almeno 40 persone sono state arrestate dalle forze israeliane durante i raid in tutta la Cisgiordania occupata, secondo la Palestinian Prisoner's Society citata da Al Jazeera, secondo cui i soldati israeliani hanno anche condotto interrogatori sul campo.

L'organizzazione ha affermato in un comunicato che tre giovani palestinesi di cinque arrestati all'alba a Qalqilya, sono stati rilasciati, così come alcuni degli altri detenuti durante i raid in altre città.

