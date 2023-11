Prorogata per un altro giorno la tregua tra Hamas e Israele.

Entrato in vigore il 24 novembre, il cessate il fuoco sarebbe scaduto alle 7 di questa mattina (le 6 italiane) ma è stato prorogato all’ultimo minuto dai due belligeranti.

Il governo israeliano ha ricevuto una nuova lista di nomi di donne e bambini tenuti in ostaggio nella Striscia che saranno rilasciati in giornata in cambio di prigionieri palestinesi, in conformità con l’accordo con Hamas.

L'elenco degli ostaggi che saranno rilasciati oggi comprende otto persone, sei donne e due bambini. Lo riferiscono i media israeliani aggiungendo che saranno restituiti anche i corpi di tre rapiti. Gli sforzi per la continuazione del cessate il fuoco e il rilascio di altri ostaggi sono proseguiti per tutta la notte. Hamas ha inizialmente insistito per la consegna di cinque ostaggi vivi e tre corpi, tutti di donne e bambini. Una lista a cui Israele si è opposto perché contrario alla condizione concordata nell'accordo originale, secondo cui Hamas avrebbe rilasciato 10 ostaggi vivi ogni giorno.

Alla fine l’accordo è stato raggiunto sulla consegna di otto ostaggi. La tregua, hanno annunciato le Idf (le forze di difesa israeliane) continua «alla luce degli sforzi dei mediatori per portare avanti il processo di rilascio degli ostaggi». Anche Hamas ha annunciato il raggiungimento di un accordo «per prolungare la tregua per un settimo giorno».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata