Gli Stati Uniti e l'Iran hanno concluso lunedì mattina il loro primo round di colloqui, volto a raggiungere una soluzione duratura alla guerra in Medio Oriente. I negoziati, tenutisi in Svizzera, dovrebbero durare tutta la settimana.

Ecco un riepilogo dei primi annunci fatti al termine dell'incontro: Teheran e Washington hanno concordato «una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro sessanta giorni, ponendo così le basi per l'immediato avvio di ulteriori discussioni tecniche», hanno scritto i mediatori pakistani e qatarioti.

Una delle questioni chiave sarà il programma nucleare iraniano. Nel testo del memorandum d'intesa già firmato, l'Iran promette di «non acquisire né sviluppare armi nucleari». Le due parti hanno inoltre concordato di stabilire una «linea di comunicazione con l'obiettivo di garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz», una via navigabile strategica attraverso la quale transita circa il 20% degli idrocarburi mondiali. L'Iran aveva annunciato la chiusura dello stretto in seguito agli attacchi israeliani in Libano contro Hezbollah, suo alleato. Il traffico commerciale deve essere completamente ripristinato entro trenta giorni dalla bonifica dello stretto dalle mine, secondo il memorandum d'intesa.

Resta il nodo libanese: Teheran chiede che l'accordo per la fine delle ostilità si applichi anche al Libano, ma il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito non si ritirerà dal sud del Paese. Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghtchi ha comunque riferito di «progressi significativi verso la fine della guerra in Libano».

Araghtchi ha inoltre annunciato che «le esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani non sono più soggette a restrizioni, il blocco è stato revocato, alcuni beni congelati sono stati sbloccati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran». Secondo il memorandum d'intesa, si prevede che questo piano ammonterà ad «almeno 300 miliardi di dollari». Gli Stati Uniti, la cui delegazione è guidata dal vicepresidente J. D. Vance, non hanno commentato questi annunci.

(Unioneonline)

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