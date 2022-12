Una sepoltura quasi segreta: poche persone, molto silenzio e tanta fretta nell’ultimare la funzione. Questo l’ultimo saluto a Mohsen Shekari, il 23enne arrestato durante le dimostrazioni anti governative in Iran e impiccato ieri, che è stato blindato dalle forze dell’ordine. Imposte alla famiglia rigide condizioni su come condurre la cerimonia funebre. Un uomo è comunque riuscito, nonostante i controlli, a lasciare un messaggio sulla tomba del giovane: «Continua a lottare e non stancarti, resisti e tieni alta la testa».

Teheran, per la sua condotta, ha ricevuto nuove sanzioni internazionali: dalla Gran Bretagna al Canada, in particolare contro alti funzionari e magistrati del sistema giudiziario e penitenziario. Anche l'Ue dovrebbe varare lunedì misure contro l'Iran, insieme al nono pacchetto contro la Russia.

Dopo l’impiccagione di Shekari – la prima di cui si ha notizia tra quelle emesse per i manifestanti arrestati – un grande numero di persone si è radunato in via Sattarkhan a Teheran, dove il ragazzo abitava. Le forze dell'ordine hanno tentato di disperdere la folla a manganellate, con l'uso di gas lacrimogeni, sparando contro le automobili. Tra gli slogan dei manifestanti: «Abbasso il dittatore» e «Così tanti di noi sono stati uccisi, nessun compromesso o lode per il leader». Continuano anche gli spari da distanza ravvicinata sulle donne, che vengono colpite al volto, agli occhi, al seno e ai genitali. Lo hanno denunciato al Guardian medici iraniani di varie città del Paese che trattano i feriti in segreto per evitare l'arresto: raccontano di essere ormai traumatizzati dai corpi che vedono arrivare.

Davanti al tribunale speciale del Clero è passata anche la nipote della Guida suprema Ali Khamenei, Farideh Muradkhani, condannata a 15 anni di reclusione: la pena è stata poi ridotta a tre anni grazie a un ricorso presentato dal suo avvocato. Attivista per i diritti umani, era stata arrestata a fine novembre dopo avere chiesto ai Paesi “amanti della libertà” di espellere gli ambasciatori iraniani, esprimendo così sostegno per le proteste in corso.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata