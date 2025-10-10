Pechino limita le esportazioni di terre rare necessarie all’industria americana e fa infuriare Donald Trump, che cancella l’incontro in programma tra due settimane con Xi Jinping, durante un viaggio in Corea del Sud del presidente Usa.

«La Cina sta diventando molto ostile e non sembra esserci più alcun motivo per incontrare Xi Jinping», ha scritto Trump sul social Truth.

Di più, in risposta alle mosse del leader cinese il tycoon ha detto che sta valutando un «aumento massiccio» dei dazi sulle importazioni dei prodotti cinesi.

«Una delle politiche che stiamo valutando in questo momento è un aumento massiccio dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti d'America"» ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. «Ci sono molte altre contromisure che, allo stesso modo, sono in seria considerazione». Trump ha affermato che la Cina sta «diventando molto ostile» sulle terre rare e che sta tenendo il mondo «prigioniero», limitando l'accesso ai metalli e ai magneti utilizzati nell'elettronica, nei chip per computer, nei laser e in altre tecnologie.

