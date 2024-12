Strane luci sorvolano nelle ultime settimane il cielo degli Stati Uniti. E gli avvistamenti, in aumento, non riguardano più solo il New Jersey. «Sono ufo», dicono in tanti. Ma si tratta di droni. Droni misteriosi che hanno lasciato la popolazione in preda alla preoccupazione, mentre le autoritàà federali invitano alla calma: «Non sono una minaccia», ripetono senza però fornire ulteriori dettagli. Al Congresso i deputati chiedono chiarezza e a spalleggiarli è Donald Trump: «Non penso che questo possa accadere senza che il governo ne sia a conoscenza. Chiarite con il pubblico ora. Altrimenti abbatteteli».

Ma questa ipotesi del presidente eletto è respinta con forza dalle autorità per motivi di sicurezza pubblica. «Cosa accadrebbe se cadessero su una casa?», ha detto il consigliere alla sicurezza nazionale John Kirby incalzato da Fox. «Non abbiamo registrato alcuna minaccia o attività nefasta», ha osservato invece il segretario alla sicurezza naizonale Alejandro Mayorkas. Rassicurazioni che però non calmano la rabbia che inizia a ribollire al Congresso, dove deputati e senatori degli stati interessati - dal New Jersey alla Pennsylvania e New York - chiedono un intervento federale. «La situazione si è spinta troppo oltre. Le piste dell'aeroporto Stewart Airfiled sono state chiuse per un'ora a causa dell'attività di droni», ha tuonato la governatrice di New York Kathy Hochul, chiedendo a Washington di concedere più potere agli stati per sorvegliare e intervenire se necessario.

«Fino a quando questo non accadrà, l'amministrazione Biden deve inviare più personale a New York e negli stati limitrofi per la sicurezza delle nostre infrastrutture e della popolazione», ha aggiunto. Duro anche il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, che ha dispiegato elicotteri per cercare di capire l'origine dei droni, mentre le autorità del New Jersey non hanno lesinato critiche alla Casa Bianca per la risposta insoddisfacente all'emergenza. Per i cittadini dei tre stati i droni sono ormai una vera e propria emeregnza, e la frustrazione sta aumentando con il passare dei giorni in mancanza di certezze. E in tanti cercano risposte nelle teorie “del complotto”: alcuni ritengono che i droni siano parte di Project Blue Beam, un'esercitazione segreta della Space Force. Altri invece sono convinti che i droni siano iraniani o cinesi, ricordando i palloni-spia di Pechino degli anni scorsi. Per molti si tratterebbe di Ufo e attività aliena.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata