Decine di vigili del fuoco, elicotteri e Canadair in azione per domare un enorme incendio, alimentato dal vento e dalle alte temperature, divampato nel sud di Cipro, nel distretto di Arakapas, situato a nord della città portuale di Limassol.

Un vero e proprio “inferno di fuoco” che ha spinto le autorità locali a chiedere aiuto a Israele e all'Unione Europea per spegnere le fiamme, che hanno anche portato all’ordine di evacuazione per i residenti e i turisti in dieci villaggi situati nella zona.

La Grecia ha già inviato due Canadair e altri due aerei antincendio sarebbero attesi dall'Italia.

Mobilitati, nel tantativo - sinora vano – di domare il maxi-rogo anche i soldati delle truppe inglesi di stanza nell’isola.

