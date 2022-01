In India un uomo è stato brutalmente picchiato da una folla inferocita e adirata per averlo sorpreso a urinare in mezzo alla strada.

A scaldare gli animi non è stato, però, il gesto osceno e volgare, quanto il fatto che il tutto sia avvenuto davanti a una mucca, animale che – com’è noto – viene ritenuto sacro nella religione induista.

È accaduto nello Stato del Madhya Pradesh e il protagonista della vicenda, un 50enne di religione musulmana, non solo è stato “punito” in maniera violenta, ma è stato anche costretto a togliersi il berretto che indossava e a chiedere scusa al bovino.

La polizia del distretto ha fatto poi sapere di avere arrestato uno dei “giustizieri” che lo hanno aggredito.

Non è il primo episodio del genere che si registra in India, dove l’abitudine di urinare in mezzo alla strada è molto diffusa, nonostante per le strade siano frequentemente installati servizi pubblici e dove, proprio per scoraggiare tali scene di degrado, agli angoli delle strade sono collocate immagini sacre.

