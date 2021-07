Spaventoso incidente stradale nell’Uttar Pradesh, nel nord dell’India: almeno 18 lavoratori migranti sono morti dopo che un camion si è schiantato contro il loro autobus, in sosta sul ciglio di una strada per un guasto.

La vicenda è riferita dalla Bbc. Da quanto si apprende alcuni operai erano a bordo del mezzo, altri stavano dormendo fuori quando l'autobus è stato travolto dal camion sopraggiunto a velocità elevata. Oltre alle vittime, ci sono anche 30 persone ricoverate in gravi condizioni.

Secondo la polizia, l'autobus si è fermato perche' sovraccarico. "Aveva circa 140 passeggeri, quando il limite è di 65", ha detto Yamuna Prasad, funzionario della polizia di Barabanki.

L’accaduto ha suscitato cordoglio nel Paese. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha presentato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha annunciato 200.000 rupie (circa 2.200 euro) come risarcimento per le famiglie delle vittime e 50.000 rupie per chi è rimasto ferito.

