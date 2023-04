Un morto e circa 30 feriti.

È questo il drammatico e provvisorio bilancio del deragliamento di un treno, avvenuto oggi in Olanda intorno alle 3.30. L’incidente si è verificato per lo scontro della locomotiva con una gru che stazionava vicino ai binari, vicino al villaggio di Voorschoten, tra L'Aia e Amsterdam.

Secondo quanto riportato dai soccorritori «i feriti vengono curati sul posto e portati in ospedale se necessario». «Gli specialisti stanno lavorando per mettere in sicurezza il treno», hanno detto le autorità.

