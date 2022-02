C’è la prima vittima accertata nell’incendio scoppiato venerdì scorso a bordo del traghetto della Grimaldi Lines diretto da Corfu a Brindisi.

Si tratta di un uomo trovato morto carbonizzato all’interno di un camion, riferiscono i Vigili del fuoco.

Restano dieci i passeggeri ancora dispersi. Un 21enne bielorusso è stato ritrovato vivo questa mattina, dopo aver passato due giorni a bordo della nave. Il giovane è ricoverato “per precauzione” nella Clinica Polmonare dell’ospedale generale di Corfu, il cui direttore ha detto che “gli sono stati praticati tutti gli esami e riporta solo segni di disidratazione”.

"Per fortuna sono vivo", queste le prime parole del giovane che ha riferito che “fin dai primi colloqui con i medici ha detto che sentiva altre voci, dunque speriamo che ci siano altre persone vive e che siano in buona salute”.

“NESSUN ALLARME INQUINAMENTO” – Rientra intanto l’allarme inquinamento: “Sono in contatto con il capo del RAM”, il Reparto ambientale marino della Guardia Costiera, e “al momento lo scafo non dà evidenza di fratture che possano far pensare a uno sversamento”, ha assicurato il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani.

ACCUSE A GRIMALDI – E ci sono le prime accuse alla compagnia, arrivano dal Seofae, sindacato greco degli autotrasportatori professionisti, secondo cui la nave era in overbooking. Ipotesi fermamente smentita da Grimaldi: “Il sistema di prenotazione elettronica per merci e passeggeri del Gruppo Grimaldi non consente alcun overbooking; nel caso particolare dei passeggeri, solo il 42% della capacità era occupata nel viaggio dell'Euroferry Olympia. In termini di sistemazione dei passeggeri, le 77 cabine (pari a 308 posti letto) e le 409 poltrone reclinabili della nave potevano ospitare senza alcun problema e comodamente i 239 passeggeri (di cui 159 autisti) che viaggiavano a bordo (per un viaggio di 9 ore e non 25 ore)”, si legge in una nota della compagnia.

