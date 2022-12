Dieci morti, trenta feriti. È il bilancio del drammatico incendio che si è sviluppato nella notte in un hotel-casinò a Poipet, in Cambogia, nell’area al confine con la Thailandia.

Le fiamme hanno aggredito il Grand Diamond City Hotel and Casino e sarebbero partite dal primo piano per propagarsi velocemente verso l’alto a causa della moquette con cui sono rivestiti i pavimenti dell’edificio.

I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, mentre per 10 persone non c’è stato nulla da fare.

Negli ultimi mesi diversi roghi sono scoppiati nei locali notturni e molto spesso a causa delle principali norme di sicurezza non rispettate. Lo scorso agosto, un incendio in una discoteca vicino a Pattaya, in Thailandia, ha causato 26 vittime, gran parte giovani che stavano partecipando a una festa.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata