Aumenta di ora in ora il bilancio delle vittime nelle Hawaii a causa dei devastanti incendi che hanno colpito l’isola di Maui. Al momento i morti accertati sono 53, in gran parte nella città di Lahaina, che secondo le autorità locali è stata «distrutta», come se fosse stata «colpita da una bomba».

In tutta l'isola è stato dichiarato lo stato d'emergenza e tutti i viaggi verso questa popolare destinazione turistica sono stati sconsigliati.

Gli sfollati sono migliaia.

