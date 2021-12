Voleva uccidere la regina Elisabetta nel giorno di Natale per vendicare le vittime provocate dalle truppe coloniali inglesi in India. E, prima di passare all’azione, ha diffuso su Snapchat un video, dove – mascherato come in Star Wars e armato di balestra – ha comunicato le sue intenzioni, in una sorta di testamento.

Sono i retroscena – diffusi dai media britannici – su Jaswant Singh Chail, il giovane di 19 anni, di origine indiana, ma residente a Southampton, fermato dagli agenti della sicurezza reale nel parco del castello di Windsor a Natale, a poche centinaia di metri dalla sala dove la sovrana inglese stava festeggiando assieme ai suoi familiari.

Nel video-manifesto, il giovane, come detto, annuncia il suo intento: “Mi dispiace. Mi dispiace per quello che ho fatto e per quello che farò. Tenterò di assassinare Elisabetta, regina della famiglia reale”. “Se hai ricevuto questo filmato – aggiunge poi -, la mia morte è vicina. Per favore condividi questo con chiunque e, se possibile, portalo al notiziario”.

Nello stesso video il 19enne – che soffrirebbe di problemi mentali – spiega che la sua è una “vendetta” contro la Gran Bretagna, in particolare per il massacro di Jallianwala Bagh, in India del 1919, quando i soldati inglesi repressero aprirono il fuoco sulla folla, uccidendo oltre 300 persone.

(Unioneonline/l.-f.)

