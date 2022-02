Mentre la Russia continua a manovrare alla frontiera e mentre la diplomazia internazionale cerca di fermare l’escalation di tensione che potrebbe portare a un attacco delle forze di Mosca in Ucraina, migliaia di persone sono scese in piazza a Kiev per mostrare l'unità del Paese contro la minaccia.

La manifestazione d’orgoglio nazionale è stata organizzata dopo le parole rivolte alla nazione dal presidente Volodymyr Zelensky, a commento dell’allarme lanciato dagli Usa su un imminente attacco dell’esercito di Mosca. "Il miglior amico dei nostri nemici è il panico. E tutte queste informazioni stanno solo provocando il panico e non possono aiutarci", ha detto il presidente.

I cittadini di Kiev sono quindi scesi in piazza, sventolando le bandiere giallo-azzurre e striscioni con scritto “Gli ucraini resisteranno” e “Diciamo no a Putin”, dando poi vita a un lungo corteo che ha attraverso il centro della città.

