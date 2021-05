I ragazzi dai 12 anni in su a partire dal 7 giugno potranno essere vaccinati in Germania.

Ad annunciarlo la cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa dopo il vertice con i ministri-presidenti dei Laender, secondo quanto riferisce Bild.

La vaccinazione ai bambini "è un atto molto sensibile" ha sottolineato in conferenza stampa.

"Non c'è alcun obbligo alla vaccinazione" anti-Covid, ha ricordato la cancelliera, e quest’obbligo non sussiste nemmeno per frequentare la scuola, ha aggiunto. Anche la ripresa delle attività scolastiche sarà indipendente rispetto al numero dei bimbi vaccinati.

(Unioneonline/D)

