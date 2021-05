In Germania la fine delle misure restrittive anti-Covid per chi è già vaccinato e per i guariti dovrebbe scattare già a partire dal prossimo weekend in Germania.

Secondo quanto riportano i media locali, i vertici dei partiti di Governo, Cdu-Csu e Spd avrebbero concordato su questa linea.

Anche il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, ha spiegato in una conferenza stampa a Berlino che un nuovo provvedimento per allentare le misure contro il coronavirus per i vaccinati potrebbe essere varato in Parlamento già questa settimana.

Intanto è arrivata la conferma che, a causa della pandemia, salterà anche quest'anno (come già l’edizione 2020) l'Oktoberfest di Monaco di Baviera.

(Unioneonline/F)

