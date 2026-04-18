L'attivista Greta Thunberg è arrivata oggi a Cetraro, in provincia di Cosenza, dove si trovano venti imbarcazioni della Flotilla per Gaza che stanno facendo tappa prima di ripartire alla volta della Striscia. L'attivista svedese è stata vista camminare per le strade del paese ma ha evitato di fare dichiarazioni.

Nella cittadina del Tirreno cosentino, promossi da associazioni ed enti locali si sono svolte una serie di iniziative a sostegno dell'iniziativa. Le imbarcazioni, cariche di aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza, si trovano al porto turistico per una sosta pianificata per spezzare la navigazione. A Cetraro non è previsto l'imbarco di altro materiale umanitario. Ancora incerta la data di partenza verso la Striscia. Dovrebbe comunque avvenire tra il 24 e il 25 aprile.

(Unioneonline)

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