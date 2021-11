I non vaccinati in Austria entrano in “quarantena”.

Da lunedì 8 novembre chi non ha ricevuto la dose contro il Covid non potrà più accedere a ristoranti, luoghi della movida, hotel, sport, piste da sci, ospedali, case di riposo ma anche eventi culturali e iniziative legate al tempo libero.

Il governo austriaco ha previsto un periodo di transizione di quattro settimane, durante il quale basterà la prima dose abbinata a un tampone. La mascherina Ffp2 intanto diventa obbligatoria nei negozi, nei musei e nelle biblioteche.

Il cancelliere Alexander Schallenberg ha giustificato il provvedimento con il forte aumento di casi Covid in Austria, 9.388 solo oggi, legato a una campagna di vaccinazione che da tempo va a rilento, con appena il 63,1% di immunizzati: "Quando saliamo in macchina ci mettiamo la cintura di sicurezza, il vaccino anti-Covid è la nostra cintura", ha detto, citando papa Francesco che aveva definito la vaccinazione un atto d'amore.

Anche qui la terza dose è consigliabile dopo sei mesi, mentre il Green pass avrà una validità di nove mesi, invece di dodici, dopo l'ultima dose.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata