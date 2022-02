Migliaia di manifestanti si sono riuniti a Canberra davanti alla sede del Parlamento australiano per protestare contro l’obbligo vaccinale previsto in alcuni Stati e altre misure anti-Covid.

Secondo quanto riporta il Guardian circa 10mila persone hanno partecipato alla marcia. Un centinaio hanno tentato di superare i blocchi e si sono scontrate con la Polizia In tre sono stati arrestati – tra di loro un camionista che non si è fermato a un posto di blocco – altri due sono stati fermati.

Il premier Scott Morrison ha detto di “comprendere le preoccupazioni dei manifestanti” contrari all’obbligo vaccinale, ma ha chiesto loro di “protestare in modo pacifico e rispettoso”.

“L’Australia è un Paese libero e loro hanno il diritto di manifestare”, ha affermato, ricordando tuttavia che l'obbligo vaccinale non è una decisione del governo centrale. “Il governo federale ha imposto il vaccino obbligatorio solo per chi assiste anziani e disabili e per gli operatori sanitari in situazioni ad altro rischio. Tutti gli altri obblighi sono stati imposti unilateralmente dai singoli Stati”.

(Unioneonline/L)

