Il monumento a Papa Giovanni Paolo II a Lodz, nel centro della Polonia, è stato profanato la notte scorsa, nell'anniversario della sua morte.

Lo rendono noto i media locali, precisando che il monumento, che si trova davanti alla cattedrale, è stato in parte imbrattato con della vernice rossa e gialla, mentre sul piedistallo è scritto in bianco “Maxima Culpa”, titolo del libro pubblicato di recente da un corrispondente olandese in Polonia, Ekke Overbeek.

Secondo il giornalista, Wojtyla, da cardinale di Cracovia, avrebbe coperto i preti della sua diocesi colpevoli di abusi sessuali su minorenni.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata