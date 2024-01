«Stiamo valutando la possibilità di fare ricorso immediato alla Corte europea di Strasburgo per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è già costata altre condanne all'Ungheria": così l'avvocato Eugenio Losco, uno dei legali italiani che assiste Ilaria Salis, la 39enne di origine sarda da quasi un anno detenuta a Budapest.

«La violazione è palese, visto come è stata portata con un guinzaglio in aula», prosegue l'avvocato Losco, rientrato ieri in Italia mentre i genitori di Ilaria Salis sono ancora a Budapest dove stamattina incontreranno prima la loro figlia in carcere e poi l'ambasciatore italiano in Ungheria Manuel Jacoangeli. «Intanto andiamo avanti cercando di capire in cosa consiste l'impegno del governo per arrivare all'obiettivo degli arresti domiciliari», ha concluso Losco.

Nella serata di ieri, intanto una telefonata fra Giorgia Meloni e Viktor Orbán c’è stata, con Palazzo Chigi che ha ritenuto di dover diffondere la notizia di un contatto diretto fra i due leader, ma in un contesto più ampio rispetto alla vicenda personale della 39enne.

«Improvvisamente qualcuno si è accorto della mia voce nel deserto. Ma io sono un uomo d'azione, quanto successo finora sono chiacchiere, i fatti sono un'altra roba. Anche se la telefonata Meloni-Orbán è un'ottima notizia», il commento in un'intervista a La Repubblica di Roberto Salis, papà di Ilaria che dopo 11 mesi è riuscito a vedere l'ambasciatore italiano a Budapest. «È la prima volta - spiega -. Evidentemente da febbraio scorso ha avuto impegni più gravosi che occuparsi di mia figlia».

Insieme «abbiamo studiato un piano per provare a riportarla a casa che dovrà essere validato dai ministri della Giustizia e degli Esteri - aggiunge Salis -. A quel punto gli avvocati in Ungheria potranno fare richiesta di domiciliari».

Salis trova assurdo «che lo Stato italiano non riesca a dire a un altro Stato dell'Unione europea 'siamo in grado noi di garantire i controlli'». Il padre di Ilaria Salis ha chiesto inoltre «che il piano tenga in massima considerazione la tutela della sicurezza di Ilaria e della sua famiglia. Lunedì nell'aula del processo c'erano quattro neonazisti. Ed è assodato che ci siano canali di comunicazione tra nazisti ungheresi, tedeschi e italiani. Un loro blog ha pubblicato il nome, la foto e l'indirizzo di mia figlia».

Tajani finora non l'ha mai chiamato e per quanto riguarda le condizioni di detenzione della 39enne, l'Ambasciata italiana ha partecipato «ad almeno quattro udienze in cui Ilaria è stata portata dal giudice in quelle condizioni. Noi, fino alla sua lettera, non sapevamo del trattamento che stava subendo». Sua figlia «è stata lasciata in carcere senza assorbenti, due agenti hanno cercato di interrogarla in inglese: torture, umiliazioni e pressioni per farle confessare qualcosa», ha ancora aggiunto. La cosa più importante, ora, è «levarla da una situazione insostenibile - sottolinea – per poi fare il processo in condizioni umane».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata