Tutti pensavano che fossero stati rubati o dispersi da cento anni. Ma oggi la storia del diamante giallo leggendario, noto come "Florentiner", e alcuni gioielli della famiglia Asburgo, appartenuti fra l'altro alla mitica Sissi, andrà riscritta. «Il Florentiner si trova, insieme ad altri gioielli di famiglia, in una cassetta di sicurezza in Canada»: a svelare il mistero è stato Carlo d’Asburgo, nipote dell’ultimo imperatore d’Austria e attuale capo della famiglia, in un’intervista allo Spiegel.

Una scoperta che riscrive la storia di uno dei più grandi misteri dell’Europa imperiale. Il tesoro degli Asburgo era scomparso nel novembre del 1918, quando l’imperatore Carlo I, alla fine della Prima guerra mondiale, aveva ordinato il trasferimento dei preziosi dalla camera del tesoro della Hofburg di Vienna in Svizzera, per metterli al sicuro.

Insieme al diamante giallo figuravano anche la corona di diamanti di Sissi, un orologio di smeraldi che l’imperatrice Maria Teresa aveva donato alla figlia Maria Antonietta, e altri oggetti di valore inestimabile. Ma nel 1921 del tesoro si persero le tracce. Per decenni si è creduto che fosse stato rubato o venduto, e secondo le memorie di un commerciante svizzero pubblicate nel 1966, il Florentiner sarebbe addirittura stato smembrato.

Oggi, però, la rivelazione di Carlo d’Asburgo cambia tutto. Dopo un secolo di leggende e congetture, il tesoro imperiale torna alla luce.

