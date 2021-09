Fino a quando la comunità internazionale continuerà a “non riconoscere” la legittimità del loro governo in Afghanistan, non verranno affrontate le questioni legate “ai diritti umani, a partire da quelli delle donne”. È la presa di posizione, in veste di "ricatto”, da parte dei talebani e che arriva da Kabul dove si prepara la cerimonia inaugurale, rinviata più volte, dell’esecutivo ad interim.

"Finché non verremmo riconosciuti" e i Paesi stranieri "continueranno a criticarci sui diritti umani, lo considereremo un approccio unilaterale. Sarebbe opportuno che ci trattassero responsabilmente e riconoscessero il nostro governo attuale come amministrazione" rilanciano i mullah. "Solo dopo potranno condividere ufficialmente le loro preoccupazioni con noi e noi le affronteremo", ha detto parlando a Tolo News Zabihullah Mujahid, portavoce dell'autoproclamato Emirato islamico d'Afghanistan e viceministro dell'Informazione e della Cultura del governo dei sedicenti studenti coranici.

Anche ieri il capo della delegazione Ue in Afghanistan, l'ambasciatore Andreas Von Brandt, si è detto molto preoccupato per i diritti delle donne in occasione della riapertura delle scuole e della ripresa delle lezioni ma solo per studenti e docenti maschi.

