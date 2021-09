Le dipendenti pubbliche oggi non sono potute andare a lavoro a Kabul, in quella che appare come l'ennesima discriminazione di genere dei talebani.

Il nuovo sindaco ad interim della capitale afghana ha chiesto alle donne di rimanere a casa.

I talebani "hanno ritenuto necessario impedire alle donne di lavorare per un po'", ha spiegato Hamdullah Nomany.

"Per le posizioni che gli uomini possono ricoprire, abbiamo detto alle donne di rimanere a casa fino a quando la situazione non sarà normalizzata. I loro stipendi saranno pagati", ha dichiarato.

Al Comune un terzo dei 3mila impiegati è rappresentato da donne, che prima lavoravano in tutti i dipartimenti.

Nomany ha detto che alle dipendenti è stato ordinato di rimanere a casa in attesa di un'ulteriore decisione.

Ha sottolineato che sono state fatte eccezioni solo per coloro che non possono essere sostituite dagli uomini, comprese alcune impiegate nei dipartimenti di progettazione e ingegneria e le inservienti dei bagni pubblici per le donne.

Durante la giornata ci sono state piccole proteste fuori dal ministero degli Affari femminili, sostituito dai talebani con un ministero per il rispetto della Virtù, mentre un altro gruppo di donne ha tenuto una conferenza stampa per rivendicare i propri diritti.

Ieri hanno riaperto le scuole secondarie, anche in questo caso solo per studenti e insegnanti maschi.

(Unioneonline/F)

